БДЖ, НКЖИ и Български пощи са фалирали: Транспортният министър

Пореден транспортен министър установи, че държавните дружества БДЖ, НК "Железопътна инфраструктура" и „Български пощи“ са във фактически фалит. Министър Георги Пеев обяви днес, че е назначил специализирани одити в трите дружества, които да дадат детайлна картина на реалното им състояние. Очаква се одитите да приключат до месец, пише Сега.

"На базата на тези одити ще бъдат изготвени програми за оздравяване и нормализиране на работата. Там, където нещата не се случват по правилния начин, ще бъдат предприети и промени в ръководствата“, заяви транспортният министър.

Пеев, който е експерт с над 20-годишен опит в сферата на гражданското въздухоплаване, призна, че не си е представял мащабите на железопътния сектор в страната. "Това е един от най-големите работодатели. През последните години само по европейски проекти в сектора са изразходвани над 1 млрд. евро. В същото време Национална компания "Железопътна инфраструктура“ администрира стотици договори на стойност близо 2 млрд. евро, като част от тях са стартирали още през 2015 г., но все още не са завършени", каза Пеев.

Новото ръководство на Министерството на транспорта и съобщенията е установило договори за около 765 млн. евро , по които са поети задължения, без осигурено финансиране. Затова след преглед на всички проекти ще се реши кои да бъдат прекратени. "Ще прекратим и проекти, за които няма необходимост - за България е важна европейската свързаност и трансграничните коридори", подчерта Пеев.

БДЖ "Пътнически превози" има просрочени задължения от близо 30 млн. евро, което създава реален риск за изпълнението на обществената услуга, която компанията предоставя, каза министърът.

Допълнителна тревога пораждало и състоянието на подвижния състав. Над 300 вагона, които ежедневно се използват в железопътната мрежа, са произведени през 70-те и 80-те години на миналия век.

Министърът предупреди за риск, свързан с поддръжката на мотрисните влакове Siemens, които формират над половината от действащия подвижен състав в жп мрежата. Заради забавяне при сключването на договори за техническа поддръжка е съществувала опасност влаковете да останат без обслужване през летния сезон. Екипът на министерството обаче е предприел спешни действия и предотвратил подобен сценарий.

Транспортният министър коментира и неработещата климатична система в закупените от Германия вагони, които правят мъчително пътуването през лятото. По думите му техническите параметри на климатичните системи са такива, че те не работят при температури над 35 градуса. Въпреки това са предприети мерки съвместно с експерти от Техническия университет и БАН за подобряване на работата на системите преди летния сезон. „Не мога да гарантирам, че всичко ще функционира нормално, но сме положили усилия условията за пътниците да бъдат значително подобрени“, заяви Пеев.

Новите влакове на Skoda и Alstom обаче няма да бъдат вкарани в експлоатация през настоящия летен сезон. Причината е необходимостта от провеждане на тестове, лицензиране, регистрация и сертификация на техниката, както и обучение на машинистите за работа с новото високотехнологично оборудване. „Част от тях вече са тук, но предвид процедурите най-вероятно ще започнат да изпълняват функциите си след есента“, каза Пеев.

Министърът отбеляза, че държавата не е подготвила необходимата техническа база за поддръжка на новите влакове - все още не са изградени сервизните мощности, станции за обслужване и специализирана инфраструктура. „Имаме модерен подвижен състав от утвърдени производители, но не сме направили необходимото, за да го посрещнем и обслужваме адекватно“, коментира той.

За 23 от мотрисите, договорени с френската Alstom, не е осигурено финансиране и сега транспортното министерство ще търси възможности - или от националния бюджет, или от бъдещия Социален климатичен фонд, който обаче не е ясно кога ще заработи. От общо договорени 35 мотриси, само 12 са финансирани по Плана за възстановяване.

БДЖ „Товарни превози“ е със задължения над 60 млн. евро, като около 80% от тях са просрочени. Компанията работи на по-ниски цени от частните превозвачи, но въпреки това губи пазарен дял и товари. Министърът посочи, че държавният оператор е поставен в неравностойна конкурентна среда, тъй като е задължен да спазва всички изисквания на законодателството, включително процедурите по Закона за обществените поръчки, докато частните компании не са обект на същите ограничения.

Критично закъснява реализацията на проектите по европрограма „Транспортна свързаност“. Към май са договорени около 80% от средствата по програмата, но реалното изпълнение е едва 27%. Най-тежко е положението с проекта за модернизация на жп линия София-Пловдив, особено в участъка Елин Пелин-Костенец. Необходими са допълнителни 205 млн. евро, а вероятността проектът да бъде завършен в рамките на допустимия срок до 2029 г. е минимална. Ще се преговаря с Европейската комисия за преструктуриране на проекта, за да се запази европейското финансиране.

„Ако искаме БДЖ да продължи да съществува като символ на българската държава, са необходими сериозно преструктуриране и оздравителен план“, подчерта Пеев. Предстои анализ на структурата на БДЖ, включително на ролята на Холдинг БДЖ, който управлява дружествата за пътнически и товарни превози. „Ще направим изследване, за да установим реално дали е необходима такава структура, която по първоначални данни по-скоро утежнява функционирането на системата“, посочи министърът.

В "Български пощи" задълженията са за 135 млн. евро. "Още едно фалирало предприятие, изостанало във всяко едно отношение", отчете Пеев. Той изрази съжаление, че дружеството е изпаднало от плановете за финансиране по ПВУ. Предстои преструктуриране и реформи в дружеството, което изпълнява и социални функции, така че закриване на пощенски станции не се планира, каза министърът.

До месец ще е ясна и концесионната такса, която "СофКънект" отново ще започне на плаща на държавата за оперирането на летището в София. Служебното правителство е сключило договор със Световната банка за анализ, който да установи "баланса на концесията", който трябва да приключи скоро и на тази база ще се определи таксата.

Обмисля се на концесия да се даде и пристанище Варна, като в момента текат анализи. "Решения няма да взимаме прибързано, ще обсъждаме и със синдикатите", каза пеев. Той посочи, че трябва да се улесни и процеса на изготвяне на генералните планове на пристанищата, които в момента са обвързани с тромавата процедура по изготвяне на подробни устройствени планове.

Кирил Пламенов