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06.07.2026 16:31

Ограничават лявото завиване към Кулата през активния летен сезон

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За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво от път I-1, в посока Кулата, към ул. „Цар Борис III“, както и излизането от ул. „Цар Борис III“ към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон.


Същата организация на движение имаше и през лятото на миналата година, когато беше монтирана светофарна уредба и гъвкави ограничители в гр. Кресна. Това улесни пътуването в населеното място и подобри сигурността на движение в града. Светофарът работи с бутон „при поискване“ и хората, желаещи да пресекат първокласния път по пешеходната пътека могат да го направят след като изчакат съответния сигнал. В началото на зимата колчетата бяха премахнати, за да се осигури почистването и поддържането на пътя.                                                       


За ограничаване на левия завой днес ще бъдат отново монтирани гъвкави ограничители в оста на републиканския път. С поставянето им ще се ограничи възможността за извършване на ляв завой към ул. „Цар Борис III“ от път I-1 в посока Кулата, както и излизането от ул. „Цар Борис III“ към път I-1 в посока Кулата. Временната организация в участъка ще важи до 15 септември.


Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.


Наталия Каменова


Снимка: БТА


 



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