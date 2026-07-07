Пътищата около селото на премиера Радев ще бъдат ремонтирани

Областният управител на Хасково Тодор Иванов назначи комисия, която да инспектира състоянието на общинските пътищата. Идеята е да се подобри постепенно пътната безопасност. Комисията е посетила първо община Харманли, като на хората от региона им прави впечатление, че първите проверени пътища и предписания за ремонт са на отсечки около селото на премиера Румен Радев - Славяново, съобщи БНР.

До момента са обследвани участъците Малък Извор- село Славяново, пътя до село Момино и от Славяново до село Елена. Областният управител Тодор Иванов обясни, че всеки петък комисията, която включва специалисти от областното пътно управление, областна администрация и полицейски инспектор ще проверява място в определена община, като ще бъдат инспектирани абсолютно всички пътища.

Тодор Иванов обясни също, че инспекцията е започнала от тези отсечки, защото два дни по-рано е станало тежко пътно произшествие, причинено именно от лошото състояние на пътя.

По думите му Комисията е дала предложения на органите за поставяне на подходяща сигнализация и за временно отстраняване на неравностите. При осигурено финансиране и подмяна на цялата асфалтова настилка.

"Пътната настилка има доста дупки, трябва да се осигурят и банкетите. Това поставя в риск пътуващите по тези участъци“, каза Иванов.

Областният управител добави, че ще се извършат проверки и на републиканските пътища.

Кирил Пламенов