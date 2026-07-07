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07.07.2026 09:20

Иво Мексикото обяви Уди Харелсън за бразилски вратар, до него е Крис Рок: ВИДЕО НА ДЕНЯ

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Иво Мексикото обяви Уди Харелсън за бразилски вратар: ВИДЕО НА ДЕНЯ




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бТВ Синема 12 юли 21:00ч.

Перфектната буря 2000 г. ‧ Приключенски филм/Трилър ‧ 2 ч 10 мин

Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд

виц на деня

Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:

- Какво значи това?

Той:

- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.

Тя:

- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!

 

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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки