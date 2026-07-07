Иво Мексикото обяви Уди Харелсън за бразилски вратар, до него е Крис Рок: ВИДЕО НА ДЕНЯ

Иво Мексикото обяви Уди Харелсън за бразилски вратар: ВИДЕО НА ДЕНЯ
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Трагичният инцидент край село Пастух на ...
бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд
Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
- Какво значи това?
Той:
- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.
Тя:
- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!
Съпричастността и разбирането към околните ще Ви