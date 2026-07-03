Радев: Предложих на Зеленский заедно да изградим АЕЦ Белене

Премиерът Румен Радев каза на блицконтрола в парламента, че е предложил на президента Владимир Зеленский България и Украйна заедно да изградят АЕЦ „Белене". Радев посочи, че е разговарял със Зеленский на среща в Брюксел.

„Той предложи отново да закупят реакторите от АЕЦ „Белене", а аз му предложих друго - „Дайте ние и вие с европейски средства заедно да изградим АЕЦ „Белене" и да ви предоставим електричество през Румъния", заяви премиерът. Това е нашата позиция и мисля, че това ще бъде изгодно за България, ако се случи, допълни той.

Няма да анулираме споразумението с Украйна, защото в него няма никаква конкретика, няма действия, няма обеми на предоставяне и никакви срокове, каза Румен Радев в отговор на въпрос от лидера на „Възраждане" Костадин Костадинов.

Ние казваме, че независимо кой е подписал дадено международно споразумение, било то министър-председател или министър, то е подписано от държавата. Това означава институционалност и спазване на международното право и България не може да дава такива сигнали, посочи Радев. По думите му договорите трябва да се спазват.

"Ако сте чели внимателно споразумението ще видите следното: да се проучи възможността за предоставяне на помощ и да се идентифицират потенциалните начини за подкрепа – всичко е в такъв дух. Няма да идентифицираме засега, няма да проучваме, няма никакви поети ангажименти в това споразумение", каза премиерът.

Там ясно е описано, че Украйна ще се стреми да въведе, където може, изучаване на българския език, отстояването на правата и интересите на нашето национално малцинство. Освен това е записано, че двете страни ще работят за борбата с мините в Черно море, както и с организираната престъпност и прането на пари, отбеляза Румен Радев. Записано е да съдействаме колкото можем за гарантирането на ядрената безопасност на ядрените централи в Украйна, защото ние имаме интерес от това, добави министър-председателят.

Цялото споразумение се върти около това да се проучват възможностите за подкрепа. Продължаваме да ги проучваме, не сме поели никакъв конкретен ангажимент и ако стигнем до нещо конкретно ще ви уведомим, допълни Румен Радев.

Кирил Пламенов