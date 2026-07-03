  
Съдът потвърди санкция от 100 000 лв. за увреждане на жълтите павета

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03.07.2026 12:13

Съдът потвърди санкция от 100 000 лв. за увреждане на жълтите павета

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Софийският районен съд потвърди наказателното постановление, с което Столична община наложи имуществена санкция на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД за нарушение на задълженията по опазване на жълтите керамични павета – недвижима културна ценност и един от символите на София, съобщиха от Столичната община.


Казусът е свързан с изпълнението на проекта за изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в централната градска част на столицата. След извършените строително-ремонтни дейности през 2022 г. бяха установени увреждания по керамичната паважна настилка в участъци от бул. „Цар Освободител“, което предизвика широк обществен отзвук.


Случаят с жълтите павета се превърна в най-разпознаваемия пример за т.нар. „ремонт на ремонта“, предизвикал сериозен обществен дебат за качеството на изпълнението и опазването на културното наследство в центъра на София.


В рамките на извършените проверки главният архитект на Столична община установява, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си да осигури необходимия контрол, опазване и съхраняване на паважната настилка с грижата на добър стопанин. Поради това на 31 октомври 2022 г. е издадено наказателно постановление № РА-21-05, с което на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД е наложена имуществена санкция в размер на 100 000 лева за нарушение на чл. 20 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община.


Софийският районен съд е потвърдил наказателно постановление на Столичната община, с което е наложена имуществена санкция за нарушения, свързани с опазването на жълтите керамични павета в центъра на София. Решението е постановено на 30 юни 2026 г. по административнонаказателно дело, а общината е уведомена официално на 2 юли.


Съдът е приел за законосъобразно наложеното административно наказание за това, че в качеството си на изпълнител по договора дружеството не е предприело необходимите действия по контрол, опазване и съхраняване на керамичните павета – недвижима културна ценност, вследствие на което е било допуснато увреждане на част от настилката, представляваща част от културно-историческото наследство на София.


Решението на Софийския районен съд не е окончателно и подлежи на касационно обжалване пред Административен съд София-град.


Столична община последователно отстоява политиката си за опазване на културното наследство на София и ще продължи да използва всички предвидени в закона механизми за защита на обществения интерес и за търсене на отговорност при неговото увреждане.


Кирил Пламенов


 



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