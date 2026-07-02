Завишени нива на бензен след пожара в халето в София, ограничават дейностите на открито

Столичната община въвежда допълнителни мерки във връзка с промяната в метеорологичните условия в района на избухналия вчера, 1 юли, пожар в базата на една от фирмите за преработка на отпадъци от опаковки, в район “Люлин”.
След като през нощта и до 7:00 часа сутринта показателите за качеството на въздуха бяха в норма, утихването на вятъра след 9:00 часа доведе до задържане на задимяването ниско до земята. В отговор на това са мобилизирани допълнителни екипи за мониторинг и са въведени превантивни препоръки за гражданите.
Общината вече е изпратила уведомление до всички детски градини и училища на територията на София. Основната препоръка е активностите на децата на открито да бъдат максимално ограничени, включително и през утрешния ден.
„Екипите ни са на терен от самото начало на инцидента снощи. През нощта дъждът и вятърът помагаха за разсейването на дима и данните от нашата мобилна станция бяха добри. Около 9:00 часа обаче вятърът спря и ситуацията се промени. Ние сме тук, следим показателите в реално време и действаме според актуалната обстановка, за да осигурим безопасността на хората“, заяви заместник-кметът по екология Николай Неделков.
За максимална прецизност при анализа, Столична община работи в координация с държавните институции и научната общност.
„Освен нашата мобилна станция, на терен вече е и апаратура на Изпълнителната агенция по околна среда. По техни данни се отчитат завишени нива на бензен. Едновременно с това екип от Софийския университет извършва облитания с дрон със специални сензори. Тази допълнителна експертиза ни позволява да имаме пълна картина за химичните съединения във въздуха и да актуализираме мерките си“, обясни Марин Маринов, директор на дирекция „Климат, енергия и въздух“.
Заместник-кметът Николай Неделков призова гражданите към спокойствие и внимание. Той призова гражданите да следят актуалните данни за качеството на въздуха в различните части на града в реално време на сайта на Столичната община. Неделков отправи апел към жителите на "Люлин" и съседните райони да ограничат максимално активностите навън в следващите дни и да затварят плътно прозорците у дома при показания за лошо качество. С особена важност препоръките важат за най-рисковите групи - малките деца, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания.
„Тази грижа е особено важна за децата, бременните жени, възрастните хора и хората с хронични заболявания. Продължаваме работа, докато ситуацията се нормализира напълно“, завърши Неделков.
Кирил Пламенов
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