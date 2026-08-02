ДА! Mezban: от креман и шампанско до оригинални персийски килими на най-хубавото място на Царя

Mezban означава "госториемство" в превод от персийски. От около месец на най-хубавото място на Царя отново има заведение и то се нарича именно по този начин. Зад необичайното название стои и съчетаването на рестобара със салон за оригинални персийски килими - разгледайте особено онзи в дъното, който е безкрайно красив и мнооого скъп. Това обяснява и истинския триумф на дизайна, който виждаме на добре познатото на софийската бохема място с всичките му превъплъщения през последните десетилетия. От Пролет, Лъки, Естерхази..... и до Мезбан.

Част от дизайна са дори поставките за менютата и прекрасните кутийки за сметката - и двата аксесоара метални.

Понеже стана дума за листата, в хранителната й част са предвидени предимно по-леки неща - на персийски, оттам на турски и на български, бихме могли да ги наречем и мезета, въпреки че става дума за неща като телешко тартар или аржентинско на шишчета.

Менюто с напитките е по-богато, като започва - толкова добра идея, с креманите и шампанските и прелива към доста изчерпателна подборка коктейли след вината, алкохолните и безалкохолните напитки. Има дори домашен чай от мента - все пак с такъв посрещат в салоните за килими и в Турция, и в Мароко, и в Азербайджан, където сме посещавали дори уникалния музей на постелките с форма на навит килим. А сигурно и в Иран, където все още не сме били, за да свидетелстваме. Апропо, тук има и килими от Кашмир - и в двата смисъла на думата - географския и текстилния.

Еднакво добър избор е сядане на терасата над Царя с изглед чак до Черни връх, богато украсена и осветена, или вътре в салона, който е предвиден да работи и като заведение, и като място за организиране на коктейли и други събития. При тази повече от prime location, това е "толкоз просто и логично".

Борис Ангелов