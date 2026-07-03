  
05.07.2026 01:07

6-и ден след бурята Трайков и Терзиев още не са изчистили центъра при двойни цени за Титан/ВИС

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Шести ден след бурята с порой в София нейният супер център още не е изчистен от паднали дървета и клони. Кадърът е там, където се пресичат улиците Ангел Кънчен и Солунска, тротоарът е препречен и пешеходците са затруднени да минават по тротоара. По същата улица в по-горната й част, недалеч от площад Гарибалди има и други препречени от клони участъци.


Кметското бездействие идва на фона на даването на 80% от районите в София за чистене от групата Титан, чиито босове бяха част от ВИС.


Помним, че кметът на града Терзиев се заричаше, че няма да дава този огромен бизнес на мафията и хора с прякори.


Помним също, че уж се бореше за по-ниска цена, а тя на практика се удвои спрямо котировките при Фандъкова и малко по-високите цени, които бяха дадени за ориентир. Това специално чистене е задача на районния кмет на Средец Трайчо Трайков, който обаче не си върши работата.


 


Екип на 19 минути 


 


 



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