6-и ден след бурята Трайков и Терзиев още не са изчистили центъра при двойни цени за Титан/ВИС

Шести ден след бурята с порой в София нейният супер център още не е изчистен от паднали дървета и клони. Кадърът е там, където се пресичат улиците Ангел Кънчен и Солунска, тротоарът е препречен и пешеходците са затруднени да минават по тротоара. По същата улица в по-горната й част, недалеч от площад Гарибалди има и други препречени от клони участъци.

Кметското бездействие идва на фона на даването на 80% от районите в София за чистене от групата Титан, чиито босове бяха част от ВИС.

Помним, че кметът на града Терзиев се заричаше, че няма да дава този огромен бизнес на мафията и хора с прякори.

Помним също, че уж се бореше за по-ниска цена, а тя на практика се удвои спрямо котировките при Фандъкова и малко по-високите цени, които бяха дадени за ориентир. Това специално чистене е задача на районния кмет на Средец Трайчо Трайков, който обаче не си върши работата.

Екип на 19 минути