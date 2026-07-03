6-и ден след бурята Трайков и Терзиев още не са изчистили центъра при двойни цени за Титан/ВИС

Шести ден след бурята с порой в София нейният супер център още не е изчистен от паднали дървета и клони. Кадърът е там, където се пресичат улиците Ангел Кънчен и Солунска, тротоарът е препречен и пешеходците са затруднени да минават по тротоара. По същата улица в по-горната й част, недалеч от площад Гарибалди има и други препречени от клони участъци.
Кметското бездействие идва на фона на даването на 80% от районите в София за чистене от групата Титан, чиито босове бяха част от ВИС.
Помним, че кметът на града Терзиев се заричаше, че няма да дава този огромен бизнес на мафията и хора с прякори.
Помним също, че уж се бореше за по-ниска цена, а тя на практика се удвои спрямо котировките при Фандъкова и малко по-високите цени, които бяха дадени за ориентир. Това специално чистене е задача на районния кмет на Средец Трайчо Трайков, който обаче не си върши работата.
Екип на 19 минути
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Шести ден след бурята с порой в София ...
бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch