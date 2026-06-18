Германия откри център за хибридна война

Немският министър на вътрешните работи Александер Добринт откри нов център за хибридна война на фона на по-широката милитаризация на страната в отговор на предполагаема „руска заплаха“. По-ранни медийни публикации обаче твърдяха, че Германия и други държави членки на НАТО подготвят настъпателни кибероперации срещу Русия.

Членовете на военния алианс редовно обвиняват Русия в хакерски атаки срещу правителствени сървъри, заглушаване на GPS сигналите на самолети и пренасочване на украински дронове в тяхното въздушно пространство, като за тези твърдения са представяни малко или никакви доказателства. Москва отхвърля обвиненията като подстрекателство към война, предназначено да оправдае „яростната милитаризация“ на Европа.

По време на церемонията по откриването на центъра в Берлин във вторник Добринт заяви, че „Германия не е във война, но всекидневно е мишена на хибридна война“.

„Чужди сили ни атакуват чрез шпионаж, саботаж, кибератаки и кампании за дезинформация“, каза министърът и добави, че предполагаемите злонамерени участници се стремят да „внесат несигурност сред населението, да отровят демократичния дебат и да насърчат поляризацията“.

Добринт подчерта, че Германия не просто „чака нещо да се случи“, като новият център ще участва още от първия ден в това, което той определи като „активна киберзащита“.

Министърът също така обяви предстоящо решение на кабинета за разширяване на правомощията на Федералната разузнавателна служба (BND) и Федералната служба за защита на конституцията (BfV), с цел те да се превърнат в истински „разузнавателни агенции“.

Междувременно главният федерален прокурор Йенс Ромел разкритикува създаването на новия център, като посочи, че Германия вече разполага с Национален център за киберотбрана (NCAZ), Съвместен център за защита от дронове (GDAZ) и Съвместен център за борба с екстремизма и тероризма (GETZ). Според него наличието на различни структури с припокриващи се функции може да доведе до напрежение и неефективност.

Според публикация на Politico от миналата година, позоваваща се на класифицирания Оперативен план за Германия (OPLAN), Бундесверът вече разглежда хибридни действия като кибератаки и т.нар. кампании за дезинформация като подготвителни етапи, водещи към военен конфликт.

Европейският съюз като цяло също трябва да развие настъпателни киберспособности, заяви през февруари заместник-председателят на Европейската комисия по технологичен суверенитет, сигурност и демокрация Хена Виркунен.

„Не е достатъчно само да се защитаваме... Трябва да разполагаме и с настъпателен капацитет“, каза тя тогава.

В края на 2024 г. воденият от САЩ военен алианс представи планове за създаване на нов интегриран център за киберотбрана в централата си в Белгия, който се очаква да започне работа до 2028 г. През ноември миналата година Politico съобщи, че европейските членове на НАТО обмислят провеждането на настъпателни кибероперации срещу Русия.

Пламен Валентинов