Съкращенията на US участието в силите на НАТО влизат в сила незабавно: Рюте

Намаляването на американското участие в силите на НАТО за реагиране при кризи влезе в сила незабавно, заяви днес генералният секретар на алианса Марк Рюте, като добави, че останалите съюзници увеличават своя принос, за да запълнят празнините, оставени от тази стъпка на Съединените щати, предаде Ройтерс.

"Вчера възникна въпросът дали това влиза в сила незабавно. Отговорът е - да, незабавно", каза Рюте пред журналисти преди срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел.

"Въпреки това съм донякъде предпазлив в оценката си, защото става дума за инструмент за планиране. Какво би се случило в действителност, ако избухне война? Всички съюзници, включително и Съединените щати, ще мобилизират максимално възможностите си, за да сме сигурни, че можем да водим войната", заяви той.

Рюте добави и че президентът на Украйна Зеленский ще се присъедини към срещата на Контактната група за отбрана на Украйна, в централата на НАТО в Брюксел днес.

Кирил Пламенов