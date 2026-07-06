Нови сигнали за нападения и зависими край подлеза на Плиска

Напрежението около подлеза при хотел „Плиска“ и пл. „Радой Ралин“ в столичния квартал „Изток“ продължава, като по думите на кмета на район „Изгрев“ Деян Георгиев ситуацията в района ескалира заради присъствие на бездомни хора и лица с асоциално поведение, както и редовни събирания на място.

Той повдига и въпроса за възможни умишлени действия, насочени към засилване на общественото напрежение. „Кой даде по 10 евро на клошарите да играят демонстративно хоро пред подлеза на хотел ‘Плиска’, законни ли са сергиите с череши, домати и друг зарзават и кой може да ги премахне?“, пита Георгиев.

По думите му в района се наблюдава системен проблем с групи от бездомни и наркозависими хора, които се събират около подлеза и създават усещане за несигурност у гражданите.

„Все ‘по-интересна’ започва да става отвратителната ситуация около пл. ‘Радой Ралин’ в ж.к. ‘Изток’. Докато хората се възмущават с право и искат незабавно разрешаване на проблема, ‘други среди’ продължават да подклаждат напрежението. С каква цел? Едва ли просто за забавление“, заявява още кметът.

Той допълва, че според него в публичното пространство се правят опити за политическа употреба на напрежението: „Лесно е да се ‘яхва’ справедливия гняв на хората и да се използва с политически цели.“

Георгиев посочва още, че районната администрация е ограничена в правомощията си и по отношение на принудителното премахване на незаконни обекти и контрол върху мястото, като призовава за по-ясна координация между институциите за трайно решаване на проблема.

Част от територията и поддръжката на подлеза попада и в обхвата на съседния район „Слатина“, което допълнително усложнява координацията между администрациите. Според него това е една от причините незаконните сергии в района да продължават да функционират, въпреки наложените множество санкции от контролните органи

Кирил Пламенов