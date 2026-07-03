Стратегическият петролен резерв е с най-ниските запаси от 1983 г.: Сметната палата на САЩ

Американският стратегически петролен резерв (SPR) е изправен пред нарастващ риск да не успее да реагира ефективно при бъдещи енергийни кризи заради остаряващата инфраструктура и рекордно ниските наличности, предупреди Сметната палата на САЩ (Government Accountability Office – GAO).

Американският Конгрес създава Стратегическия петролен резерв през 1975 г. след арабското петролно ембарго, за да осигури на страната авариен буфер при сериозни прекъсвания на доставките. Резервът, който на теория може да съхранява над 700 милиона барела суров петрол в подземни солни каверни по крайбрежието на Мексиканския залив в щатите Тексас и Луизиана, през последните години беше използван в значителна степен.

Докладът, публикуван от Сметната палата по-рано тази седмица, установява, че към декември 2025 г. ефективният капацитет на SPR за извличане на петрол е спаднал до около 61% от първоначално проектираните възможности, докато капацитетът за повторно запълване е достигнал едва 56%. Освен това повече от една четвърт от съхранявания в резерва петрол временно е бил недостъпен заради строителни дейности и проблеми с част от подземните каверни.

От 1985 г. насам от аварийния резерв са били освободени над 500 милиона барела суров петрол, като близо 70% от този обем е бил изтеглен между 2014 и 2025 г. Извънредното освобождаване на 180 милиона барела през 2022 г. след ескалацията на конфликта в Украйна постави възможностите на SPR на сериозно изпитание.

През март 2026 г. Министерството на енергетиката на САЩ започна ново освобождаване на 172 милиона барела в отговор на войната между САЩ и Израел срещу Иран, започнала в края на февруари, която доведе до рязък скок на цените на суровия петрол и наруши световните доставки. Към края на юни в Стратегическия петролен резерв са останали едва 325,7 милиона барела – най-ниското ниво от 1983 г. насам.

Сметната палата предупреждава, че националният авариен резерв от суров петрол може да не бъде в състояние да изпълни бъдещи разпореждания за освобождаване на количества, ако не бъдат извършени значителни модернизации.

Голяма част от инфраструктурата на SPR е на повече от четири десетилетия. Много ключови съоръжения, включително помпи, тръбопроводи и клапани, инсталирани при изграждането на резерва през края на 70-те и 80-те години на миналия век, вече функционират далеч след предвидения експлоатационен срок.

„Инвестициите в Стратегическия петролен резерв отново не успяват да отговорят на нуждите на остаряващата инфраструктура“, посочва GAO, предупреждавайки за „предстоящи оперативни ограничения“, породени от влошеното състояние на съоръженията, натрупаните дейности по поддръжката и намаления оперативен капацитет.

Според доклада Министерството на енергетиката не е актуализирало дългосрочната си стратегия за SPR от 2016 г. насам, въпреки сериозните сътресения на световните енергийни пазари и многократните мащабни освобождавания на петрол от резерва при извънредни ситуации.

GAO обръща внимание и на десетгодишния проект Life Extension Phase 2 на стойност 1,4 милиарда долара, предназначен за модернизация на остарелите съоръжения на SPR, който е съпътстван от многократни забавяния и ограничаване на първоначалния му обхват. Само натрупаните към момента неизпълнени дейности по поддръжката биха стрували около 230 милиона долара, сочат оценки на Министерството на енергетиката от декември 2025 г.

Пламен Валентинов