  
Тир уби велосипедист в столицата

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05.07.2026 17:07

ТИР уби велосипедист в столицата

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Тип блъсна велосипедист на кръстовището на ул. "Гео Милев" и ул. "Слатинска река" в столицата. Мъжът е загинал на място, съобщи OFFNews.


Инцидентът е от 8-8,30 часа. Сблъсъкът се случва на десен завой при идване от висшето транспортно училище, велосипедистът е попаднал под задните гуми на ремаркето. Камионът е със софийска регистрация.


На място е пристигнала линейка, която констатира смъртта на мъжа. Все още не е установена самоличността на загиналия.


Кирил Пламенов


 



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