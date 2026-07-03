Тир уби велосипедист в столицата

Тип блъсна велосипедист на кръстовището на ул. "Гео Милев" и ул. "Слатинска река" в столицата. Мъжът е загинал на място, съобщи OFFNews.

Инцидентът е от 8-8,30 часа. Сблъсъкът се случва на десен завой при идване от висшето транспортно училище, велосипедистът е попаднал под задните гуми на ремаркето. Камионът е със софийска регистрация.

На място е пристигнала линейка, която констатира смъртта на мъжа. Все още не е установена самоличността на загиналия.

Кирил Пламенов