Тир уби велосипедист в столицата

Тип блъсна велосипедист на кръстовището на ул. "Гео Милев" и ул. "Слатинска река" в столицата. Мъжът е загинал на място, съобщи OFFNews.
Инцидентът е от 8-8,30 часа. Сблъсъкът се случва на десен завой при идване от висшето транспортно училище, велосипедистът е попаднал под задните гуми на ремаркето. Камионът е със софийска регистрация.
На място е пристигнала линейка, която констатира смъртта на мъжа. Все още не е установена самоличността на загиналия.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch