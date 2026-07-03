  
4 основни пера липсват в държавния бюджет: В. Терзиев

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05.07.2026 10:27

4 основни пера липсват в държавния бюджет: В. Терзиев

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От държавния бюджет най-ясно си личат истинските приоритети на едно правителство, а предложението на кабинета буди някои притеснения, в четири критични направления:


 Осигуряване на средства за инфраструктурните на общините проекти и условия за прозрачност. Сериозно безпокойство буди предложението МРРБ еднолично да „избира“ кои проекти да финансира, без ясни критерии и срокове. Настояваме да се върне досегашният модел с утвърден от парламента списък с обекти и суми, за да се избегнат субективни решения и произвол.


Система далеч не беше съвършена и досега. Споразуменията за София по някакво странно стечение на обстоятелствата все не успяваха да се подпишат, а след това и да се разплатят средствата. Но поне имаше публичен списък и всеки можеше да провери какво е обещано и какво реално се случва. Нека поне тази прозрачност не губим.


Да се гарантира стабилността на градския транспорт. Структурният дефицит от 25,4 млн. евро поставя под риск нормалното придвижване в града. Държавата трябва да изпълни ангажиментите си за:


◽️ 13,6 млн. евро допълнително съфинансиране съгласно европейските регламенти;


◽️ 11,8 млн. евро за охрана на метрото от МВР – обект от националната сигурност.


Междувременно ние продължаваме да осигуряваме различни алтернативни източници за финансиране на инвестиции в нов подвижен състав, но докато не се запълни дупката, транспортът е в риск.


 Модерно образование на една смяна - както обеща и това правителство. Настояваме за национална програма от 500 млн. евро за големите градове (София, Пловдив, Варна и Бургас). Поне 1 от 5 деца в цялата страна учи в София, а 46 училища все още работят на две смени. Това означава, че десетки хиляди ученици и техните семейства ежедневно са принудени да се съобразяват с режим, който не бива да бъде приеман за нормален. Нужни са реални инвестиции в нови сгради, а не приоритети само на хартия.


 Недопустимо е пълното отсъствие на средства за Националната детска болница и за достъпа до нея - Югозападната дъга на Околовръстния път. Няма ги в разчетите за следващите три години.


Това не са средства за София, но проектите са критично важни и за столичани. 20 години всички обещават детска болница, но така и не влиза като перо в бюджета. А сега няма разчет и за околовръстното, за което уж се действаше по бързата процедура.  


За нас е важно София да бъде третирана като равноправен партньор, а не като политически опонент. Градът ни произвежда над 40% от БВП на България и адекватната подкрепа за столицата е предпоставка за икономическото здраве на цялата страна.


Надяваме се правителството да преразгледа предложената рамка така, че решенията да бъдат водени от нуждите на хората и проектите, а не да остава усещането, че отношението към София зависи от това кой я управлява.                        


     Васил Терзиев, икономист, кмет на София   


 



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