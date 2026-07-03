Никола Цолов спечели в доминантен стил Гран при на Великобритания

Никола Цолов спечели по доминантен начин основното състезание за Голямата награда на Великобритания във Формула 2 и увеличи преднината си пред Габриеле Мини на върха в генералното класиране.

Българският пилот на Кампос Рейсинг записа трета поредна победа в шампионата и първи двоен успех за уикенда, след като триумфира и в спринта.

Цолов стартира от пето място, направи отличен старт и още в първата обиколка се изкачи до втора позиция. След стратегия със смяна на гумите и изпреварване на Куш Майни в 20-ата обиколка, той пое контрола над състезанието след боксовете на останалите.

Българинът финишира с 4.7 секунди пред Рафаел Виягомес, докато Майни остана трети. Основният му съперник Габриеле Мини завърши шести и спечели само осем точки срещу 25 за Цолов.

Така авансът на Никола Цолов на върха в класирането нарасна на 17 точки.

Кирил Пламенов