  
Никола Цолов спечели в доминантен стил Гран при на Великобритания

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05.07.2026 17:07

Никола Цолов спечели в доминантен стил Гран при на Великобритания

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Никола Цолов спечели по доминантен начин основното състезание за Голямата награда на Великобритания във Формула 2 и увеличи преднината си пред Габриеле Мини на върха в генералното класиране.


Българският пилот на Кампос Рейсинг записа трета поредна победа в шампионата и първи двоен успех за уикенда, след като триумфира и в спринта.


Цолов стартира от пето място, направи отличен старт и още в първата обиколка се изкачи до втора позиция. След стратегия със смяна на гумите и изпреварване на Куш Майни в 20-ата обиколка, той пое контрола над състезанието след боксовете на останалите.


Българинът финишира с 4.7 секунди пред Рафаел Виягомес, докато Майни остана трети. Основният му съперник Габриеле Мини завърши шести и спечели само осем точки срещу 25 за Цолов.


Така авансът на Никола Цолов на върха в класирането нарасна на 17 точки.


Кирил Пламенов


 



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