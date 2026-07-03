Емрах, уж с отнета книжка, кара по пешеходната в Созопо

Емрах Стораро, след като през септември 2025 г. си организира гонки на централен софийски булевард с Коцето. В дъждовната събота на 4 юли Емрах реши да спести малко разходка и мина парадно с Porsche 911 през пешeхoдната - стара част на Созопол.
Интересното е че според изявление на МВР от септември 2025 г., когато извърши предишното си нарушение то шоф.му книжка e отнета за една година! На 4 юли 2026 г. все още не са изминали 12 месеца от наказанието!
Снимка от Созопол - стоп кадър от видео на Пламен Янакиев.
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бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch