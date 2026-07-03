  
Емрах, уж с отнета книжка, кара по пешеходната в Созопол

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05.07.2026 17:37

Емрах, уж с отнета книжка, кара по пешеходната в Созопо

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Емрах Стораро, след като през септември 2025 г. си организира гонки на централен софийски булевард с Коцето. В дъждовната събота на 4 юли Емрах реши да спести малко разходка и мина парадно с Porsche 911  през пешeхoдната - стара част на Созопол.


 Интересното е че според изявление на МВР от септември 2025 г., когато извърши предишното си нарушение то шоф.му книжка e отнета за една година! На 4 юли 2026 г.  все още не са изминали 12 месеца от наказанието!


Снимка от Созопол - стоп кадър от видео на Пламен Янакиев.


 


 



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