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15.06.2026 11:40

Българските депутати с едни от най-високите заплати в Европа, българите - с най-ниската

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Само българският депутат взема минималната заплата х 7, в Европа е от 2 до 4 пъти. По света възнагражденията на управляващите се индексират веднъж годишно, у нас се вдигат на три месеца. Всъщност това ще е единствената промяна - замразяване на нивата от март, съобщават от ГЛАСОВЕ.


България традиционно заема места в дъното на таблиците, когато се сравняват доходите в ЕС. Но когато става въпрос за заплатата на депутата, сме първи - водим по съотношение между основното възнаграждение на народните представители и минималната заплата за страната.


В нито една друга европейска държава тази разлика не е толкова голяма - българската минимална заплата се побира почти 7 пъти в депутатската.


И това без добавките за стаж, парламентарни постове и участие в комисии, както и т.нар. представителни пари, които са още 2/3 върху основната заплата.


Радостина Тонева



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