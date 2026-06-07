Българските депутати с едни от най-високите заплати в Европа, българите - с най-ниската

Само българският депутат взема минималната заплата х 7, в Европа е от 2 до 4 пъти. По света възнагражденията на управляващите се индексират веднъж годишно, у нас се вдигат на три месеца. Всъщност това ще е единствената промяна - замразяване на нивата от март, съобщават от ГЛАСОВЕ.
България традиционно заема места в дъното на таблиците, когато се сравняват доходите в ЕС. Но когато става въпрос за заплатата на депутата, сме първи - водим по съотношение между основното възнаграждение на народните представители и минималната заплата за страната.
В нито една друга европейска държава тази разлика не е толкова голяма - българската минимална заплата се побира почти 7 пъти в депутатската.
И това без добавките за стаж, парламентарни постове и участие в комисии, както и т.нар. представителни пари, които са още 2/3 върху основната заплата.
Радостина Тонева
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бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон
Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
- Какво значи това?
Той:
- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.
Тя:
- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!