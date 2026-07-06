  
Договорът между "Булгаргаз" и "Боташ" бе замразен за 15 месеца

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06.07.2026 20:27

Договорът между Булгаргаз и Боташ е замразен за 15 месеца

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"Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на който период ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия, съобщиха от правителствената информационна служба. Подробности за "подобрените условия" не се съобщават.


"България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия".


Протоколът между "Булгаргаз" и "Боташ" бе подписан по време на посещението на премиера Румен Радев за срещата на НАТО в Анкара, където се срещна с турския президент Реджеп Ердоган.


Договорът с "Боташ" бе подписан през 2023 г., по време на служебния кабинет на Гълъб Донев и въпреки многобройните доказателства, че той не е изгоден за България, Радев пламенно го защитаваше, обвинявайки предходните правителства, че не са го използвали правилно.


Договорът постави страната ни в ситуация да плати над 4 млрд. лева, без да получи газ. Според него държавната компания "Булгаргаз“ получава достъп до терминалите за втечнен газ и газопреносната мрежа на Турция, като се задължава да плаща фиксирани такси от около 500 хил. долара на ден, без значение дали го ползва. И така цели 13 години.


В договора има липсват клаузи за предоговаряне или разваляне. В резултат на което държавната "Булгаргаз" е пред фактически фалит, задлъжняла със стотици милиони долара към турската компания „Боташ“, при използвани едва 10% от договорения капацитет. При възможни 14 танкера годишно (или около 1.8 млрд. куб. м) "Булгаргаз" за повече от три години е внесла само 4 танкера. Причината - таксите за разтоварване, регазификация и пренос на „Боташ“ са толкова високи, че правят крайната цена на газа абсолютно неприемлива. Няколко правителства са водили разговори с Румъния, Молдова, Украйна, Словакия за общи търгове за тези 14 карга, но никой не е заявил интерес.


 
Наталия Каменова
 



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