Какво представлява феритинът и защо е толкова важен за жените

Много жени са свикнали да приемат някои на пръв поглед незначителни здравословни оплаквания за нещо напълно нормално. Засиленият косопад често се обяснява със смяната на сезоните, постоянната умора – с натовареното ежедневие, а липсата на енергия – с предменструалния синдром. Именно затова дефицитът на важни вещества като витамин D, магнезий или желязо често остава незабелязан, тъй като симптомите се отдават на стрес, хормонални промени или преумора.
Според различни проучвания приблизително една трета от жените в репродуктивна възраст имат ниски нива на феритин – ключов белтък, който играе съществена роля за здравето и доброто функциониране на организма.
Докато стандартните изследвания на желязото измерват количеството му в кръвта, феритинът показва запасите от желязо в организма. Той се съхранява в черния дроб, далака, костния мозък и клетките на имунната система и служи като своеобразен резерв, който организмът използва при необходимост.
Феритинът е важен не само за образуването на хемоглобина и преноса на кислород, но и за производството на енергия, растежа на косата, когнитивните функции, настроението и нормалната работа на щитовидната жлеза.
Специалистите предупреждават, че нормалните стойности на желязото в кръвта невинаги означават, че всичко е наред. При нисък феритин организмът вече изразходва резервите си, което може да бъде първи сигнал за предстоящ дефицит на желязо. Ако и желязото, и феритинът са ниски, рискът от развитие на желязодефицитна анемия е значително по-висок.
Експертите посочват няколко основни причини, поради които жените по-често страдат от ниски нива на феритин:
Обилната менструация, ендометриозата, миомите и други гинекологични състояния допълнително увеличават риска от изчерпване на запасите от желязо.
Според специалисти много жени се чувстват най-добре, когато нивата на феритин са между 40 и 70 ng/ml – стойности, които подпомагат енергията и здравето на косата, дори ако лабораторните референтни граници приемат по-ниски стойности за нормални.
Недостигът на феритин рядко се проявява само с един симптом. По-често се наблюдава комбинация от признаци, сред които:
Специалистите отбелязват, че кожата и косата често са сред първите, които показват признаци на дефицит. Възможни са суха кожа, повишена чупливост на косата и ноктите, както и сърбеж по кожата при някои хора.
Тъй като тези симптоми често се свързват със стрес, преумора или хормонални промени, недостигът на феритин лесно остава незабелязан. Освен това при нормални стойности на хемоглобина много жени получават уверение, че всичко е наред, въпреки че именно феритинът може да разкрие ранните признаци на проблема.
Специалистите препоръчват комплексен подход. Най-важна е балансираната диета с достатъчен прием на желязо.
Желязото от животински произход се усвоява по-лесно от организма. При хората, които не консумират месо, добри източници са лещата, нахутът, бобът, соята, тофуто, спанакът, сминдухът, морингата, както и тиквените и сусамовите семена.
За по-доброто усвояване на желязото се препоръчва тези храни да се комбинират с източници на витамин C, например цитрусови плодове.
Когато храненето не е достатъчно, може да се наложи прием на хранителни добавки или лечение с железни препарати, но само след лекарска преценка. В определени случаи се прилагат и венозни инфузии с желязо под медицинско наблюдение.
Важно е да се подобри не само приемът, но и усвояването на желязото. Фактори като ниска киселинност в стомаха, възпаления на храносмилателната система, едновременен прием на големи количества калций и нарушения във функцията на щитовидната жлеза могат да намалят абсорбцията.
Чаят и кафето също могат да попречат на усвояването на желязото заради съдържащите се в тях танини и полифеноли, затова експертите съветват да не се консумират заедно с богати на желязо хранения.
Пълноценният сън, доброто възстановяване и контролът върху стреса също подпомагат ефективното използване на хранителните вещества.
Специалистите подчертават, че трайното решение изисква да бъде открита причината за ниския феритин. Ако не се лекува основният проблем – например обилна менструация, заболяване на стомашно-чревния тракт, хроничен стрес или нарушение на функцията на щитовидната жлеза – нивата на феритин могат отново да спаднат.
Източник: vogue
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